Fiamme in via Zurigo, salvati tre gatti

LUGANO - Non ci sono state conseguenze spiacevoli per gli inquilini dello stabile interessato dall'incendio, verificatosi questa mattina attorno alle 9:30, in un palazzo di via Zurigo.

Stando a quanto ci riferiscono i Pompieri di Lugano, prontamente intervenuti sul posto, le operazioni di spegnimento e tutto ciò che ne é conseguito, si sono concluse attorno alle 10:30. Sempre attorno a quest'ora la via è stata riaperta al traffico.

Il rogo, come ricostruito dai militi giunti sul posto, è partito dalla cucina dell'appartamento, rimasta in parte danneggiata. Il fumo, invece, ha invaso il resto dell'abitazione. Fortunatamente, al momento dell'incendio, non vi era nessun inquilino all'interno.

I pompieri hanno però messo in salvo tre gatti, che stanno bene e sono al sicuro. Non vi è stata necessità di evacuare lo stabile.