CENTOVALLI - Le informazioni sono al momento frammentarie, ma la strada della Val Vigezzo è stata chiusa per una frana caduta in territorio di Re.

Tra Verdasio e Camedo, come riporta il TCS, sono dunque da prevedere problemi di traffico. Nuovi disagi, insomma, per la strada dei frontalieri, già martoriata in passato da frane. Al momento non è dato sapere per quanto si protrarranno i disagi e l'entità dei danni.