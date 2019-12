Neve, sbanda e finisce in un riale

BELLINZONA - La neve inizia ad attaccare sulle strade ed ecco che arrivano i primi incidenti. A farne le spese in quel di Moleno, questa mattina attorno alle 9:15, è stato un furgoncino che stava percorrendo la cantonale.

Dalle prime informazioni giunte in redazione, l'uomo alla guida avrebbe perso il controllo del veicolo (probabilmente proprio a causa della neve) finendo prima fuori strada, poi in un riale.

Sul posto è giunta un'ambulanza della Tre Valli Soccorso che ha provveduto alle prime cure per poi trasportare lo sventurato in ospedale per ulteriori controlli. Le condizioni dell'uomo non dovrebbero comunque essere gravi.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia cantonale, per i rilievi di rito e il disciplinamento del traffico e il carro attrezzi di servizio per il recupero del furgone. Per tutto il tempo dell'intervento la viabilità è stata limitata a una sola corsia a senso alternato. Non si registrano tuttavia particolari disagi al traffico.

FVR / M. Franjo