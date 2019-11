Bellinzonese compra (per sbaglio) due scooter rubati

PONTE TRESA - Compra due scooter online da un venditore italiano. E scopre - in modo rocambolesco - che entrambi risultano rubati. È successo a un 55enne di Bellinzona, che di recente ha cercato di portare in Ticino due motocicli usati per ripararli e rivenderli.

L'uomo è stato fermato alla dogana di Ponte Tresa - riferisce Luinonotizie.it - perché non era in possesso dei documenti dei veicoli. Respinto dalle Guardie di confine, il 55enne si è recato alla stazione dei Carabinieri di Lavena Ponte Tresa, e ha presentato denuncia per «smarrimento del certificato di proprietà».

Con grande sorpresa, ha scoperto così che i due motocicli erano sulla lista "nera" dei Carabinieri da almeno 30 anni. Entrambi risultano infatti rubati, uno a Palermo nel 1984 e l'altro a Ravenna nel 1990.

Sia per il compratore che per il venditore è scattata una denuncia per ricettazione. I due motorini sono stati sequestrati in attesa di ulteriori accertamenti.