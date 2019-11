Auto contro il muro della rotonda, feriti in modo grave marito e moglie

LOCARNO - La polizia cantonale e la polizia città di Locarno hanno fornito questa mattina nuovi dettagli in merito all'incidente avvenuto ieri sera alla rotonda di Piazza Castello. Stando alle indagini una vettura con targhe ticinesi proveniente da Ascona e guidata da un 73enne cittadino svizzero con al fianco la moglie 71enne, anche lei cittadina svizzera, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, nell'immettersi nella rotonda di Piazza Castello ha urtato il muro di cemento armato interno.

Marito e moglie hanno riportato ferite gravi tanto da dover essere trasportati per le prime cure all'ospedale con due ambulanze del Salva. La vita dei due feriti non è in pericolo.

Sul posto anche i pompieri di Locarno per scongiurare la fuoriuscita di liquidi dal veicolo incidentato.