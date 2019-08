La prima buia notte del Basso Mendrisiotto

CHIASSO - Buio doveva essere, e buio è stato. Dalle 23 di ieri sera alle 6 di stamattina, sul territorio comunale di Chiasso, Balerna, Morbio Inferiore e Vacallo la corrente elettrica è venuta a mancare a causa degli urgenti lavori di manutenzione effettuati sulla linea principale di adduzione dell’elettricità.

Un black out che ha visto raddoppiare le forze dell'ordine in campo per garantire la sicurezza della popolazione. Operazioni coordinate dalla sede della polizia cantonale di Chiasso, in Via Motta, dove i diversi enti di intervento - polizia cantonale e comunale, guardie di confine, protezione civile, soccorritori del SAM, pompieri, AGE, ufficio tecnico e agenzie di sicurezza - hanno lavorato fianco a fianco per garantire agli abitanti del Basso Mendrisiotto una notte tranquilla.

Al momento non vengono registrati incidenti o disagi particolari.

Ti Press