Forze in campo raddoppiate per il black out

CHIASSO - Un ritorno alla preistoria. È quanto sperimenteranno il prossimo weekend gli abitanti dei comuni di Chiasso, Balerna, Morbio Inferiore e Vacallo. L’intero Basso Mendrisiotto rimarrà infatti per due notti (venerdì e sabato, dalle 23 alle 6) senza corrente a causa di alcuni interventi urgenti di manutenzione sulla linea principale di adduzione dell’elettricità.

Un periodo di tempo in cui, come spiegato in conferenza stampa dal capitano Andrea Wehrmüller, la polizia avrà più che mai il compito di garantire l’ordine e la sicurezza. Per farlo verrà impiegato un dispositivo straordinario di uomini, con uno sforzo raddoppiato rispetto al solito. Polizia cantonale e comunale, ma anche guardie di confine, pompieri, soccorritori e partner civili come i servizi comunali e le agenzie di sicurezza. Lavoreranno tutti fianco a fianco per far sì che i momò possano dormire sonni tranquilli.

Assicurare l’ordinario, ma anche risolvere le situazioni straordinarie (eventuali incendi, furti, ecc…) ed essere pronti nel caso si rendesse necessario un prolungamento dell’impiego (nella giornata di domenica), se qualcosa non dovesse funzionare a dovere nel ripristino della corrente. Sono questi i tre principali obiettivi dello Stato Maggiore Regionale di Condotta (SMRC) che coordinerà le operazioni.

Come era prevedibile, durante l’incontro con la stampa non sono stati forniti particolari dettagli sulle misure tattiche messe in atto dalle forze dell’ordine, né è stato specificato cosa funzionerà comunque grazie a dei generatori d’emergenza - una cinquantina in tutto quelli impiegati - e cosa no.

Wehrmüller si è limitato a fornire alcuni consigli pratici alla popolazione: Tenere nelle vicinanze una torcia elettrica (ed evitare per contro l’accensione di candele)

Assicurarsi di avere una radio a batterie

Caricare completamente i cellulari (Swisscom ha garantito che per il funzionamento del 3G e il 4G non dovrebbero esserci problemi)

Se si possiede un generatore d’emergenza, essere certi di avere una scorta di carburante

Ricordarsi che i sistemi d’allarme alimentati dalla rete smetteranno di funzionare

Predisporre cancelli, porte e garage elettrici per l’azionamento manuale

Non usare gli ascensori

Tio/20minuti - G.D.