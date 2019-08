Rubano in auto a Mendrisio, scappano in taxi a Malpensa

MENDRISIO - Hanno rubato il computer portatile da un'auto parcheggiata all'esterno di un bar di Mendrisio e sono stati fermati, lo stesso giorno, all'aeroporto di Milano Malpensa. È successo ieri, 1. agosto, come riferiscono la Polizia cantonale e la Polizia della città di Mendrisio.

Le persone fermate sono due 30enni, una cittadina cilena e un cittadino spagnolo, entrambi residenti all'estero. I due, dopo il furto con scasso ai danni del veicolo (attorno alle 13), si sono allontanati a bordo una vettura a noleggio con targhe italiane, abbandonata in un secondo tempo in panne sull'A2 a Mendrisio.

Grazie agli accertamenti effettuati si è risaliti al taxi che li stava trasportando a Malpensa. All'aeroporto sono infine stati fermati da agenti della Polizia di Stato italiana.

«L'ottima e celere collaborazione» ha inoltre permesso di recuperare la refurtiva.

Sono in corso accertamenti per verificare l'eventuale responsabilità dei due in altri furti con scasso avvenuti in zona e in Ticino.