Vino ticinese, forse magra vendemmia e annata di rossi

In che cosa si traduce questa sofferenza? «La pianta va in stress - spiega - e andando in stress non produce più gli zuccheri e l'uva inizia a ritardare la maturazione. Perché vorrei ricordare che quando la pianta ha delle carenze - continua - cerca prima di tutto di difendere se stessa, dando più ossigeno alle proprie foglie, così che la sorte del frutto che comincia a non produrre più zucchero passa in secondo piano. Il frutto è un esubero della forza di una pianta - dice - perché la pianta pensa a difendersi perché vuole esserci anche l'anno prossimo».