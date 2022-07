Alterati in un negozio, portati via in ambulanza

LOCARNO - L'episodio si è verificato attorno alle cinque di sabato pomeriggio a Locarno. E ha destato parecchia curiosità tra le persone che in quel momento si trovavano in Via Ramogna. Due giovani si sarebbero presentati in una boutique di abbigliamento in stato alterato. Sentendosi poi male. Sul posto è intervenuta la polizia e anche un'ambulanza che ha in seguito trasportato in ospedale i due protagonisti della vicenda.