Tutta la Svizzera nella morsa del caldo: «Martedì il picco»

Notti tropicali in Ticino - Insomma si boccheggia in tutto il Paese. Anche se nel nostro Cantone lo si fa un po' di più. Nella giornata di venerdì, infatti, sono state raggiunti i 35,9° a Stabio e i 35,1° a Cadenazzo e nella notte su sabato le temperature in diverse località non sono scese sotto i 20 gradi, a differenza che nel resto del Paese. «Solo in Ticino - spiega MeteoSvizzera - troviamo alcune notti tropicali, per il resto in #Svizzera la notte è restata sotto i 20 gradi. Nei prossimi giorni le temperature massime resteranno comprese fra 32 e 34 gradi ma sarà il tenore di umidità a fare la differenza per la sensazione di afa».