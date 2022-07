Torna il torneo ai confini del mondo

La voglia di stare insieme – Un luogo che pare sospeso nel tempo, lontano anni luce dalla frenesia urbana. Un posto in cui si gioca a calcio, ma non solo: Al torneo ci va anche chi di pallone non capisce nulla. Per stare insieme. Per incontrare o ritrovare amici e conoscenti. Questo è il potere del Draione, campo nato dai materiali di scarto delle Officine Idroelettriche della Maggia, quando negli anni '50 vennero create diverse gallerie in zona.