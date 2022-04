LUGANO - Il tradizionale appuntamento del lunedì dell'Angelo con i City Angels destinato alle persone sole o in difficoltà si è svolto presso Casa Andreina, dove sono stati distribuiti 55 pasti offerti.

Fra le personalità pubbliche vi era anche la municipale di Lugano Cristina Zanini Barzaghi che, oltre ad aver portato i saluti da parte del sindaco e dei colleghi di municipio, ha indossato la pettorina dei City Angels e ha contribuito alla distribuzione dei pasti ai presenti all’evento.

Fra gli ospiti anche una delegazione del Kiwanis Club di Lugano, rappresentata da Luciana Conti ed Eros Chiesa che hanno ricordato il loro pranzo di Natale ed hanno offerto le colombe agli inviatati.

Non è mancato un video messaggio del consigliere di Stato Raffaele De Rosa che ha prima elogiato il lavoro degli angeli, ringraziandoli per i valori che infondono alla popolazione, e in seguito ha sottolineato quanto siano d’attualità i colori rappresentanti dalla divisa degli angeli: «Basco blu, a ricordare le forze Onu, portatrici di pace, e giubba rossa che ricorda l’emergenza, simboli più che mai d’attualità oggi...». De Rosa ha infine elogiato la generosità del popolo ticinese che ha aperto il proprio cuore alle molte donne e bambini ucraini in fuga dalla guerra.

Oltre al buon cibo vi era anche l’intrattenimento dell’ormai noto testimonial dei City Angels Yor Milano e tanta buona musica.

