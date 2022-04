Campionato d'imprenditorialità, anche una squadra ticinese in finale

LUGANO - Il prossimo mese di settembre otto squadre si contenderanno il titolo di campione svizzero nel Campionato di competenze imprenditoriale a SwissSkills. E tra di loro vi sarà anche un team ticinese composto da tre studenti in Leisure Management alla Supsi: le bellinzonesi Giorgia Rossi ed Eleonora D'Onofrio e il vacallese Matteo Coltamai.

La selezione - In totale sono state 75 le compagini iscritte ai concorsi di selezione svoltisi nelle varie regioni linguistiche in Svizzera. Sono stati in totale centocinquanta i giovani che hanno avuto una giornata per dimostrare il loro spirito imprenditoriale. «In quattro ore e mezza - spiega SwissSkills in una nota - le squadre partecipanti hanno dovuto sviluppare un'idea di business che contribuisse al raggiungimento di due obiettivi di sviluppo sostenibile (11 - "Città e comunità sostenibili" e 12 - "Consumo e produzione sostenibili").

Idee con potenziale - Una volta consegnata la proposta, le squadre hanno poi avuto cinque minuti per presentare la loro idea davanti a una giuria composta da personaggi noti come il consigliere nazionale Andri Silberschmidt, Regula Buob o Mathieu Gigandet. «Sono sopraffatto da quanti giovani con background diversi si sono iscritti a EntrepreneurSkills», ha precisato Georg Berger, presidente della Conferenza svizzera dei direttori delle scuole professionali.

Giovani da ogni campo - L’eterogeneità nei giorni di selezione è infatti stata enorme. Falegnami, cuochi, poli-meccanici o informatici: tutti hanno dimostrato le loro competenze nel pensare e nell'agire in modo imprenditoriale. «È incredibile quanto i giovani oggi abbiano davvero voglia di trasformare il mondo con proposte innovative e sostenibili», ha sottolineato il ticinese Leandro Bitetti, uno dei 18 coach presenti alle giornate di selezione e docente-ricercatore in innovazione e imprenditorialità presso la SUPSI. Una tesi, questa, sposata anche dal consigliere nazionale Andri Silberschmidt che era nella giuria a Berna. «Sono colpito dal fatto che siano state presentate così tante idee che hanno potenziale sul mercato. Questo è ciò che vogliamo promuovere».

Oltre alla squadra ticinese per la finale di SwissSkills che si terrà tra il 7 e il 10 settembre a Berna, ci saranno due team romandi, due della Svizzera Orientale e tre del Canton Berna.



SwissSkills

Le otto squadre qualificate.

SwissSkills