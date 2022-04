Una startup per valorizzare le eccellenze del Mendrisiotto

MENDRISIO - All’Hotel Coronado di Mendrisio è stata presentata questa mattina una nuova start-up turistica che vede l’hotel al centro di una rete di fornitori a km0 e di partner nella promozione di attività del territorio (dalla ristorazione, alle escursioni in Mtb) in chiave integrata e sostenibile.

«Siamo partiti da un’esigenza sempre più sentita dalla clientela. L’hotel deve offrire un supporto concreto nell’aiutare il visitatore a scoprirne le eccellenze del territorio e a creare un’esperienza personalizzata. Il nostro progetto è di trasformare l’hotel nel fulcro di una rete locale in grado di offrire un’esperienza ricca, completa e unica», ha spiegato il direttore dell'albergo Michele Valsangiacomo.

«L’altro aspetto che abbiamo curato - spiega ancora Valsangiacomo - è stato quello di creare un circuito di attività di ristorazione per offrire ai nostri ospiti una scelta di qualità, che unisca la ricerca del gusto alla promozione dei prodotti tipici». I ristoranti che fanno parte del circuito sono il Grotto Eguaglianza a Capolago, l’Osteria Enoteca Cuntitt a Castel San Pietro, la Vecchia Osteria a Seseglio, il Grotto Bundi sulle pendici del Generoso e il ristorante Shiva a Chiasso, oltre al lounge bar Unicorn presente nella struttura e che ora è pronto a offrire anche un suggestivo sky bar».

Anche sul fronte dei servizi di mobilità vi è un approccio sostenibile e integrato. «I visitatori di un territorio - prosegue Valsangiacomo - desiderano poterlo scoprire al giusto ritmo. Con il diffondersi delle e-bike e di una sensibilità green, sempre più turisti preferiscono raggiungere la destinazione in treno oppure lasciare l’auto in albergo, e poi muoversi liberamente in sella in cerca di luoghi ed eccellenze da assaporare. Altri invece preferiscono salire sulla MTB e pedalare nei boschi e in mezzo alla natura. Per questo ci caratterizzeremo anche come Bike hotel.

Grazie alla collaborazione con Andrea Bellati Sport di Mendrisio avremo officina e tecnici a disposizione per gli ospiti. Oltre alla possibilità di noleggio di biciclette e MTB, muscolari ed elettriche. Inoltre, in collaborazione con il Velo club, offriremo anche la possibilità di escursioni guidate lungo affascinanti percorsi tra pendii e vigneti del Mendrisiotto».

La rete creata da Coronado pensa anche all’offerta culturale, d’intrattenimento e di svago presente nella regione. Ne fanno parte il centro commerciale Fox Town di Mendrisio, la collezione di fermodellismo e museo della Posta della Galleria Baumgartner, sempre a Mendrisio, il museo all’aperto Swissminiatur a Melide, la Ferrovia del Monte Generoso, l’agenzia di viaggi Agora dei viaggiatori di Chiasso.

Ti-Press (Alessandro Crinari)