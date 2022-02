Meno di mille nuovi contagi

LUGANO - Poco meno di mille. Sono 993 i ticinesi risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Numeri, questi, abbastanza in linea con la media degli ultimi giorni: ieri erano stati 1'008, l'altro ieri 1'498, il giorno prima 767. Anche oggi, fortunatamente non si registrano nuove vittime del virus (il totale da inizio pandemia resta così a 1'103).

In ospedale - Nelle strutture ospedaliere cala finalmente il numero di ricoverati affetti dalla malattia. Si contano 165 pazienti Covid in tutto, ben 21 in meno rispetto a ieri. Di questi, 14 (come ieri) occupano i letti di terapia intensiva.



elaborazione tio/20minuti

Gli anziani - Con un solo nuovo caso e quattro guariti, gli utenti delle case anziani attualmente positivi sono 40 in tutto. Le strutture al momento toccate dal virus sono 14. Risulta un nuovo residente ospedalizzato, ma nessuno deceduto a causa del virus nelle ultime 24 ore.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati al 2 febbraio, riportano che il 71,6% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose). Il 43,2% ha già ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 77,3% tra gli over65.



elaborazione tio/20minuti

elaborazione tio/20minuti