Di nuovo sotto i mille contagi

LUGANO - Ancora sotto i mille. Sono 767 i ticinesi risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Numeri, questi, che confermano la tendenza al ribasso rispetto agli scorsi giorni: ieri erano stati 499, l'altro ieri 1'095, il giorno prima 1'266. Si registra però una nuova vittima del virus, per un totale di 1'103 dall'inizio della crisi sanitaria.

In ospedale - Nelle strutture ospedaliere salgono i ricoverati affetti dalla malattia. Si contano 183 pazienti Covid in tutto, 8 in più rispetto a ieri. Di loro, 14 (come ieri) occupano i letti di terapia intensiva.



Gli anziani - Con 14 nuovi casi e 16 guariti, gli utenti attualmente positivi sono 65 in tutto. Le strutture al momento toccate dal virus sono 16. Non risultano residenti ospedalizzati o deceduti a causa del virus nelle ultime 24 ore.

A scuola - Ancora quarantene di classe nelle scuole dell'infanzia: con 16 nuove sezioni, quelle attualmente in atto salgono a 32 in tutto. Lo riferisce oggi il Decs. Le nuove sono le seguenti: una sezione della Scuola dell'infanzia di Breganzona, una della Scuola dell'infanzia di Bassa Valle Maggia - Someo, una della Scuola dell'infanzia di Agno, una della Scuola dell'infanzia di Ligornetto, una della Scuola dell'infanzia di Camorino, una della Scuola dell'infanzia di Coldrerio, una della Scuola dell'infanzia di Ludiano, una della Scuola dell'infanzia di Lugano, una della Scuola dell'infanzia di Mendrisio, una della Scuola dell'infanzia di Canobbio, una della Scuola dell'infanzia di Bellinzona-Pianezzo, una della Scuola dell'infanzia di Ascona, una della Scuola dell'infanzia di Castione, una della Scuola dell'infanzia di Sant'Antonino, una della Scuola dell'infanzia di Cassarate, una della Scuola dell'infanzia di Arbedo.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a ieri, riportano che il 71,6% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose). Il 43% ha già ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 77,1% tra gli over65.



