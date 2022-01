Tutto bene sui percorsi casa-scuola di Lugano

LUGANO - Si è concluso lo studio relativo al piano di mobilità scolastica a Lugano che aveva come obiettivo la promozione della salute e del benessere di allievi e cittadini.

E i risultati - come comunicato dal Municipio in una nota - sono stati confortanti. «Non sono emerse situazioni lacunose o in contrasto con le situazioni legali applicabili», ha precisato l'esecutivo. «Vi è però l’esigenza di promuovere interventi mirati volti a ottimizzare i collegamenti casa scuola per gli allievi delle diverse sedi scolastiche presenti sul territorio comunale».

Municipio al lavoro - Piccoli dettagli, insomma. Che il Municipio è deciso a correggere mediante l'allestimento di un messaggio municipale per lo stanziamento di un credito quadro per progettare e realizzare le misure infrastrutturali e gestionali di più facile realizzazione e pianificare e progettare gli interventi che richiedono maggiori approfondimenti.

Il messaggio municipale sarà sottoposto al Consiglio Comunale per approvazione entro la primavera del 2022.