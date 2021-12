Ecco chi esce con l'Okkio nero, d'oro e verde

LUGANO - Qualcuno è stato più virtuoso di qualcun altro. E anche quest'anno L'Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti (OKKIO) ha deciso a chi assegnare quello nero, oro e verde.



Nel corso dell'assemblea annuale - tenutasi lunedì sera -, è stato fatto il punto sulle attività svolte durante l'anno che sta per terminare e su quelle previste per il 2022.

Fra le attività dell'anno in corso spiccano:

l'aumento delle diossine rilevate attorno all'inceneritore e misurazioni in corso sui sedimi degli ex inceneritori di Riazzino e Bioggio dopo l'allarme sulle diossine rilevate a Losanna;

l'impegno per l'iniziativa parlamentare elaborata da OKKIO e proposta dalla prima firmataria Maddalena Lepori-Ermotti che chiede di concedere l'autonomia ai Comuni nella determinazione della tassa sul sacco. Tema divenuto di attualità in molti Comuni in particolare a Bellinzona dove il Municipio propone per il 2021 un contestato raddoppio della tassa base. Per maggiori dettagli vedi il Rapporto attività 2021 allegato.

Alla fine dell'Assemblea sono stati attribuiti e “consegnati virtualmente” gli oramai tradizionali OKKI d'oro, nero e verde 2021.

L'attenzione per gli OKKI d'oro e nero 2021 è stata posta sulla produzione di rifiuti solidi Urbani (RSU) nei Comuni ticinesi dopo l'avvenuta introduzione nel 2020 della tassa sul sacco in tutto il Cantone. Una ottima occasione per confrontare, sulla base dei dati rilevati e pubblicati dal Cantone, i quantitativi pro capite dei Comuni a parità di sistema di finanziamento.

Quello d'oro - Il parametro scelto per l'attribuzione dell'OKKIO d'oro e stato la maggior diminuzione degli RSU e ha visto premiato con la notevole riduzione dell' 80% rispetto all'anno precedente il Comune di Lamone.

Quello nero - L'OKKIO nero 2021 invece è andato al Comune di Neggio che con +28% ha avuto il maggior aumento degli RSU pro capite nello stesso periodo.

A livello cantonale, gli RSU comunali nel 2020 sono diminuiti del 9.5% rispetto all'anno precedente. Mentre sono scesi del 23% dal 2010: l'anno di attivazione dell'inceneritore di Giubiasco. «Un buon risultato - precisa l'Osservatorio - se si considera che in questo decennio la popolazione è aumentata di circa 15'000 abitanti». Comunque OKKIO ritiene che vi sia ancora un buon potenziale di riduzione degli RSU comunali a vantaggio della separazione e del riciclaggio. Anche le differenze fra i Comuni sono notevoli e non sempre spiegabili. «Dall'obiettivo 'Rifiuti Zero' - viene sottolineato - siamo comunque ancora molto lontani!».

Quello verde - L'OKKIO verde 2021, che premia singoli, gruppi o associazioni che si distinguono per meriti ambientali, è stato invece attribuito al Gruppo Verde Speranza per aver organizzato con grande successo la raccolta dei rifiuti abbandonati nell'ambiente nel Mendrisiotto.

Il quantitativo raccolto dai circa 120 volontari coinvolti è stato quest'anno di 4.7 tonnellate. Il presidente e fondatore Manuele Giussani ha informato che il gruppo sta ora adoperandosi anche con campagne di sensibilizzazione nelle scuole per cercare ridurre alla sorgente questa "brutta piaga" del littering.

Dopo l'assemblea è seguita la presentazione 'Mendrisio a Zero Rifiuti' con Viola Ferdani, responsabile del progetto presso l'ACSI. La registrazione della presentazione e consultabile sul sito web: www.okkio.ch

OKKIO