In arrivo una serie di eventi per gli appassionati di Mountain Bike

RIVERA - Sono in arrivo nel 2022 una serie di eventi per gli appassionati di Mountain Bike, lanciati dalle due star elvetiche Nino Schurter (campione del mondo in carica) e Ralph Näf (ex atleta, già campione del mondo, d'Europa e svizzero).

Si inizierà con un primo evento che avrà luogo alla fine di marzo al Monte Tamaro, in Ticino. In seguito, la manifestazione "Ökk Bike Revolution" si sposterà a Coira (Grigioni) e poi a Huttwil (Canton Berna).

Sarà una nuova esperienza che permetterà di riunire professionisti, appassionati e curiosi, promuovendo le giovani leve e diverse attività legate al ciclismo. Le migliori e i migliori mountain biker del mondo si cimenteranno in una serie di gare. In palio per loro c’è «il premio in denaro più grande mai conferito in Svizzera»: 140’000 franchi, che verranno corrisposti nelle tre corse e nella classifica generale.

Potranno poi mettersi alla prova anche gli sportivi amatoriali e i giovani talenti, con diverse categorie di gara. Tutto in un villaggio dell'evento, con giochi per bambini, esposizioni di attrezzature e incontri di persona con gli sportivi professionisti.

Nel primo anno, la serie di gare includerà tre manifestazioni. In futuro è previsto che il calendario includerà da quattro a sei corse.