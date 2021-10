In arrivo piogge più intense e anche forti venti

LOCARNO - L'allerta maltempo è scattata ieri, in particolare per il Locarnese e l'Alta Valle Maggia. E la pioggia è in effetti arrivata, più intensa nelle regioni in questione: nella notte su lunedì fra le Centovalli e l'Alta Valle Maggia sono infatti stati registrati «accumuli degni di nota», superando i 150 millimetri, come fa sapere MeteoSvizzera.

Arriva lo scirocco - Ma l'evento meteorologico non è ancora terminato. La fase più intensa è infatti attesa fra stasera e il primo mattino di domani, martedì 5 ottobre. Non si parla soltanto di precipitazioni, ma anche di forti venti da sud-est (scirocco) che nella notte potrebbero superare i settanta chilometri orari.

In Ticino - lo scrive ancora MeteoSvizzera - fra lunedì sera e martedì mattina potranno cadere fra 50 e 70 millimetri di pioggia, con punte di 100-120 millimetri fra le Centovalli e la Valle Maggia. Nella mattinata di domani le precipitazioni perderanno poi gradualmente d'intensità.

Gli accumuli totali - Fra domenica e martedì, la pioggia sarà caduta soprattutto fra la Valle Maggia e le Centovalli, con un accumulo totale compreso tra i 300 e i 350 millimetri. In Alta Leventina saranno di 160-200 millimetri. Sul resto del Sopraceneri, fra i 150 e i 250 millimetri. Meno colpiti saranno Moesano e Sottoceneri, dove si arriverà a 100 millimetri, con punte locali di 150.