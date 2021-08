La pandemia vissuta "in ogni respiro"

LUGANO - Nessuno avrebbe mai immaginato che le nostre vite sarebbero cambiate così. Senza preavviso. La pandemia ha stravolto la nostra esistenza ricordandoci quanto i nostri equilibri siano fragili, lasciandoci spesso disorientati. Un periodo sospeso, iniziato nel febbraio 2020, in cui ogni certezza è venuta a mancare.

È in questo contesto che nasce il progetto "In ogni respiro" di Alessandra Meniconzi e Viviana Viri, spinto dalla volontà di raccontare e documentare i mesi più critici della pandemia. Gli scatti - realizzati lo scorso mese di settembre - ritraggono i collaboratori della Clinica Luganese Moncucco cristallizzando istanti che sono diventati simbolo di questo momento storico e sono anche spunto per alcune riflessioni personali.

Una mostra - quella inaugurata oggi proprio alla Moncucco - che vuole essere soprattutto un ringraziamento a chi silenziosamente e in punta di piedi ha respirato per noi, senza tirarsi indietro di fronte a un virus che faceva paura. A chi si è prodigato senza risparmio di coraggio e cuore nella lotta al Covid-19. "In ogni respiro" è parte di un più ampio progetto in cui le due fotografe hanno documentato la prima ondata in Ticino. «Collocare queste immagini all’interno della Clinica Luganese Moncucco è un segno di gratitudine verso tutti i suoi collaboratori che non hanno esitato a impegnarsi con tutte le loro forze durante l’emergenza sanitaria.

Chi sono: Alessandra Meniconzi Fotografa, per anni ha viaggiato lungo le aree più remote dell’Asia documentando la quotidianità di minoranze e culture tradizionali e nelle regioni artiche minacciate dal cambiamento climatico. Le sue fotografie sono state pubblicate su numerosi libri e riviste internazionali. (www.alessandrameniconzi.com) Viviana Viri Giornalista, collabora con numerose testate dedicandosi soprattutto alle questioni legate alla migrazione e ai diritti umani. Ha realizzato reportage da Libano, Siberia, Etiopia e Ucraina. Ha vissuto per diversi anni in Canada dove si è avvicinata alla fotografia.

(www.vivianaviri.com)

