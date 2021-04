Lugano tende una mano ai ristoratori

LUGANO - Esercizi pubblici in crisi nera. Bisognosi più che mai di ogni forma di aiuto. E con la nuova misura di sostegno concessa agli esercenti luganesi, il condono delle tasse di occupazione dell’area pubblica per la prima metà di quest’anno, il Municipio sembra voler fare la sua parte. La Città accoglie così la richiesta di GastroLugano che, a seguito del perdurare delle chiusure forzate, ha chiesto un sostegno in termini di facilitazioni per l’utilizzo dell’area pubblica. La misura non si applica ad altre attività commerciali.

Sulla base dei dati del 2020, il mancato introito per la Città risultante da questo condono ammonterebbe a circa 260'000 franchi.