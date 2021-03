Nuove date e annullamenti al Teatro Sociale

BELLINZONA - La pandemia e tutte le restrizioni da lei derivate continuano a mettere i bastoni tra le ruote agli eventi culturali. Ne sa qualcosa la direzione del Teatro Sociale di Bellinzona, che ancora una volta si è vista costretta a stravolgere il proprio programma a causa dell'emergenza sanitaria. Tra annullamenti e nuove date la stagione 2020-2021 degli spettacoli e dei concerti nel salotto buono della capitale procede infatti a singhiozzo.

Per gli eventi posticipati la prevendita è ancora in corso presso i consueti punti vendita (Ufficio turistico e online), mentre per quelli che sono stati annullati definitivamente è stata definita una procedura di rimborso che va effettuata entro il 30 aprile nello stesso punto vendita in cui sono stati acquistati i biglietti. Vi è inoltre un terzo gruppo di eventi che sono attualmente in stand by, in attesa di decisioni definitive sulla loro riprogrammazione.

Tutti gli eventi in un colpo d'occhio: SPETTACOLI RINVIATI: WHITE RABBIT RED RABBIT previsto mercoledì 18 novembre 2020, rinviato a giovedì 27 maggio. ANTONIO FARAÒ TRIO previsto lunedì 23 novembre 2020, rinviato a sabato 22 maggio. LA VEDOVA SOCRATE previsto mercoledì 25 novembre 2020, rinviato a martedì 18 maggio. ROMEO E GIULIETTA previsto giovedì 10 e venerdì 11 dicembre 2020, rinviato a martedì 25 e mercoledì 26 maggio. C’ERA UNA VOLTA LA TEMPESTA previsto martedì 15 dicembre 2020, rinviato a martedì 1 giugno. MAGGINI BIANCHI GALFETTI previsto domenica 10 gennaio 2021, rinviato a sabato 5 giugno (nuovo orario 20.45). AMBROGIO SPARAGNA & ORCHESTRA POPOLARE ITALIANA previsto sabato 16 gennaio, rinviato a mercoledì 19 maggio. KARIMA, previsto mercoledì 20 gennaio, rinviato a venerdì 21 maggio. DIZIONARIO BALASSO previsto giovedì 21 gennaio, rinviato a venerdì 30 aprile. UNA MUSICA DA OSCAR previsto domenica 28 febbraio, rinviato a domenica 13 giugno. KISS! (LOVING KILLS) previsto mercoledì 24 marzo, rinviato a lunedì 3 maggio. SPETTACOLI ANNULLATI: SE LA VA LA GH’HA I RÖD MACBETTU (solo la seconda replica) FRANKENSTEIN, AUTORITRATTO D’AUTRICE (replica supplementare) LA BOTTEGA DEL CAFFÈ DANILO BOGGINI FEAT. FLAVIO BOLTRO L’USIGNOLO O DELL’AMICIZIA CUITEMPCHETIRA GHE RISAM VENT NEGRU – VIAGGIO A BETLEMME IL GRUFFALÒ UNA NOTTE SBAGLIATA AMORE MIO AIUTAMI UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO ALICE CANTA BATTIATO DIARIO DI UN BRUTTO ANATROCCOLO TRENINCORSA RAISSA AVILES - MAYBE A CONCERT LA MENZOGNA ALTRI SPETTACOLI IN SOSPESO: DIE PANNE, previsto martedì 22 dicembre 2020, già rinviato a martedì 16 marzo.

IL DOLORE previsto giovedì 28 gennaio.

BOOK IS A BOOK IS A BOOK previsto da venerdì 29 a domenica 31 gennaio.

GALLERIE previsto venerdì 26 febbraio.

IL FONDO DEL SACCO previsto sabato 6 marzo. GLI SPETTACOLI DI APRILE E MAGGIO

Gli spettacoli programmati originariamente per i mesi di aprile e maggio e non presenti nella lista degli spettacoli annullati sono per il momento confermati. Il Teatro Sociale potrebbe però decidere di annullare successivamente quegli spettacoli che «risultassero economicamente insostenibili, o che non fosse possibile portare in scena in maniera adeguata a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia».

Per ulteriori informazioni: www.teatrosociale.ch