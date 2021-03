In Ticino altri 22 contagi

BELLINZONA - I numeri del Covid in Ticino non calano più. Il trend emerso nei giorni scorsi preoccupa il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, ed è confermato dal bollettino odierno del medico cantonale. Sono 22 i positivi registrati nel nostro cantone nelle ultime 24 ore.

Dopo un febbraio in cui i contagi si sono mantenuti mediamente sotto i 50 casi giornalieri, nei primi sette giorni di marzo la soglia è stata superata, con una media di 51 nuovi positivi al giorno (e un picco di 72 mercoledì). Oggi - al netto dell'effetto-weekend e del minor numero di tamponi - la curva registra un piccolo calo, comunque mantenendosi stabile rispetto a lunedì scorso.



elaborazione tio.ch/20minuti

La curva dei contagi in Ticino, settimana per settimana

Stabili anche le ospedalizzazioni: settimana scorsa la media è stata di 4 ricoveri al giorno, oggi ne vengono comunicati 5. Sono 59 in totale i posti letto occupati da pazienti Covid in Ticino, di cui 7 in cure intense (ieri erano 54 e 6 rispettivamente). Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 961, di 28 375 invece quello dei positivi.

Il tasso di riproduzione Rt - aggiornato a dieci giorni fa - è di 1.13, mentre su un totale di 777 tamponi effettuati il 7 per cento ha dato esito positivo. Le persone in isolamento attualmente sono 353, mentre altre 583 sono state sottoposte a quarantena perché entrate in contatto con positivi o rientrate da paesi a rischio.

Procede intanto la campagna vaccinale, con 39 957 dosi somministrate in totale: hanno ricevuto la prima iniezione 7961 persone, mentre 15 998 sono state completamente protette.



elaborazione tio.ch/20minuti

La curva dei decessi e delle ospedalizzazioni in Ticino settimana per settimana

elaborazione tio.ch/20minuti