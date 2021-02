Riparte il cantiere sull'A2 tra Melide e Gentilino

LUGANO - Tra Melide e Gentilino riprendono in questi giorni le attività di cantiere per la sistemazione globale del tratto autostradale della A2. Si tratta di lavori che quest'anno prevedono in particolare il risanamento della carreggiata nord, il rinforzo strutturale del viadotto Fornaci in direzione sud e la posa di ripari fonici (lato valle e nella zona del portale della galleria di Gentilino).

Per permettere la realizzazione di tali opere e per ridurre al minimo i possibili disagi, durante le attività di cantiere a disposizione dell’utenza vi saranno sempre due corsie per senso di marcia. In particolare, per gli interventi relativi al viadotto Fornaci in direzione nord-sud, la conduzione del traffico sarà gestita fino a novembre in base al sistema “3+1”; la prosecuzione dei lavori verso la galleria Melide-Grancia in direzione sud-nord sarà invece gestita, sempre fino a novembre, con il sistema “4-0”.

L'utenza è invitata a prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere e al rispetto dei limiti di velocità esposti quale misura di sicurezza sia dell'utente che degli operai attivi sul cantiere.

Informazione via Telegram - A livello di informazione pubblica, oltre ai comunicati stampa diramati dal’USTRA e al sito web www.autostradasvizzera.ch, si ricorda che è attivo il canale Telegram dedicato a questo progetto. Per rimanere informati è sufficiente scaricare sul proprio smartphone l’applicazione Telegram Messenger dall’Apple Store o dal Google Store, e poi unirsi al canale “Cantiere A2 Melide-Gentilino”.