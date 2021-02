38 nuovi casi, ma anche un decesso in Ticino

BELLINZONA - Sono 38 i test risultati positivi al coronavirus nelle ultime ventiquattro ore nel nostro cantone. A diffondere i dati, come ogni giorno, è l'Ufficio del medico cantonale. Che riferisce anche, purtroppo, di un decesso (ieri, invece, erano zero).

La pandemia, dopo gli inasprimenti decisi da Berna, sempre essere tornata sotto controllo. E anche le strutture sanitarie tornano a respirare. Oggi, con 4 nuovi ricoveri e ben 13 pazienti dimessi, sono 96 le persone ricoverate in ospedale con il Covid-19 (sedici nei reparti di cure intense). Era dal 27 ottobre che non si scendeva sotto ai cento letti occupati. Nelle scuole non vengono segnalate nuove quarantene di classe.



E se ieri sono scattate le misure di controllo per chi entra in Svizzera (con aereo o mezzi pubblici), resta ancora inascoltata la richiesta a Berna da parte del Governo ticinese di introdurre limitazioni alla frontiera per contenere la mobilità non essenziale da e per l'Italia. In particolare, la lettera inoltrata al Consiglio federale il 1. febbraio chiedeva di introdurre il divieto per gli svizzeri di recarsi all'estero per fare la spesa o per andare al ristorante (con particolare attenzione ai ticinesi con l'Italia). In conferenza stampa, due giorni dopo, Alain Berset aveva spiegato di non averne ancora discusso con i suoi colleghi. Da noi contattato, il portavoce della Cancelleria federale fa sapere oggi che «il Ticino avrà una risposta alla sua lettera», ma nessuna anticipazione verrà data ai media.

