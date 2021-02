Ecco cosa succede da oggi quando si entra in Svizzera

BERNA - Tutti coloro che rientrano in Svizzera in aereo, da oggi, necessitano di un test negativo prima della partenza. Se invece arrivano in treno o in autobus, devono aver fatto il tampone solo nel caso provengano da un paese a rischio.

Il governo federale ha pubblicato le nuove regole di ingresso, che si applicano immediatamente. Chiunque torni in Svizzera da un paese a rischio deve (oltre a presentare un tampone negativo) rimanere in quarantena per dieci giorni, come al solito. Chi esegue un test rapido o un test PCR dal settimo giorno in poi, e il risultato è negativo, può invece terminare anticipatamente la quarantena. In questo caso, però, è necessario anche l'accordo dell'autorità cantonale competente.

Il governo federale aggiorna costantemente l'elenco dei paesi a rischio. Qui il link

Eccezioni per bambini e frontalieri

I bambini di età inferiore ai 12 anni sono esentati dal test. Tuttavia, la nuova regola della quarantena di 7 giorni si applica anche per loro. Anche i frontalieri non sono interessati dalle misure, tutto rimane come prima se non provengono da aree a rischio.

Deroghe all’obbligo di quarantena e di test

Diverse persone sono esenti dall’obbligo di quarantena per chi viaggia e di test. L’elenco di tutte le deroghe è riportato all'articolo 8 dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori. Tra queste vi rientrano: i viaggiatori per affari che viaggiano per un motivo importante improrogabile;

le persone che viaggiano per un motivo medico importante improrogabile;

i passeggeri in transito che hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio per meno di 24 ore.

Le informazioni di contatto devono essere registrate

D'ora in poi, anche i viaggiatori provenienti da aree non a rischio devono fornire i propri dati di contatto, indipendentemente da come entrano in Svizzera.

E se sono vaccinato?

Anche se ci si è sottoposti a vaccinazione anti Covid-19 non si è esentati dall’obbligo di quarantena. La vaccinazione, infatti, protegge dalla malattia, ma non è ancora chiaro se impedisca a chi è stato vaccinato di contagiare altre persone.

Informazioni errate, i rischi

Chiunque fornisca informazioni false entrando in Svizzera riceve una multa di 100 franchi. Se si cerca di entrare senza un test negativo, la multa è di 200 franchi.

Modulo di iscrizione elettronico

D'ora in poi, la compilazione di un modulo di iscrizione elettronico è obbligatoria per le persone che vogliono entrare in Svizzera (qui il link al modulo). Il modulo di iscrizione elettronico può essere compilato prima o durante il viaggio, utilizzando un computer o uno smartphone.

Devono compilare il modulo di entrata quasi tutte le persone che entrano in Svizzera, con alcune eccezioni. I bambini possono essere inseriti nel modulo di un adulto che viaggia con loro.

A compilazione avvenuta si riceve per e-mail un codice QR di conferma. Va conservato, servirà per i controlli all’entrata in Svizzera. Ai controlli è possibile mostrare il codice QR sul proprio smartphone o tramite una stampa.

Il test non può essere più vecchio di tre giorni

Il test deve essere stato effettuato entro le 72 ore precedenti l’entrata e deve trattarsi di un’analisi di biologia molecolare per il nuovo coronavirus, ad esempio un test PCR. Il risultato di un test antigenico rapido non è ammesso per l’entrata in Svizzera. Il risultato del test, ovviamente, deve essere negativo. Il test viene valutato dalla compagnia aerea prima di salire a bordo dell'aereo.

Cosa succede se il test è positivo?

In questo caso si applicano le misure di quarantena del paese di destinazione. È necessario un nuovo test per il viaggio di ritorno a casa dopo l'isolamento.