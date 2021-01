Covid in Ticino, dodici casi in ventiquattro ore

BELLINZONA - In Ticino sono 12 le persone che nelle ultime ventiquattro ore sono risultate positive al coronavirus. È quanto si evince dall'odierno bollettino delle autorità sanitarie cantonali. Dall'inizio della pandemia il numero complessivo dei casi accertati in laboratorio sale così a quota 26'526.

Anche oggi si segnala un altro decesso legato al Covid-19. In totale, nel nostro cantone sono finora 915 le morti.

Sul fronte dei ricoveri, i numeri restano stabili. Attualmente negli ospedali ticinesi i posti letto occupati da pazienti positivi al coronavirus sono infatti 209 (ieri erano 207, l'altro ieri 205), di cui 31 si trovano in cure intense. Le autorità segnalano 4 nuovi ricoveri e 2 pazienti dimessi.

I casi sono in calo - Se si osserva l'andamento della pandemia nel nostro cantone, nelle ultime settimane si osserva un calo delle persone ricoverate in ospedale. Ma anche il numero dei casi sta scendendo: se due settimane fa la media era di 190 persone positive al giorno, una settimana fa era di 107 e durante quella appena conclusa era di 67. Anche la media di decessi è in lento calo: la scorsa settimana ne sono stati registrati, in media, cinque al giorno (nei sette giorni precedenti erano sei).

Case per anziani: 49 positivi in 10 strutture - In dieci case per anziani ticinesi si contano attualmente 49 residenti positivi al coronavirus. Nelle ultime ventiquattro ore si segnala un nuovo caso accertato, un ospedalizzazione e un decesso legato al Covid. Inoltre, quindici residenti sono guariti. È quanto fa sapere oggi l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI).

La carenza di vaccini - Lo scorso 4 gennaio anche in Ticino è partita la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Ed è cominciata «col botto», come hanno detto le stesse autorità che sabato hanno fatto il punto della situazione: secondo i dati diffusi negli scorsi giorni, nel nostro cantone sono attualmente 10'275 le persone a cui è stato somministrato il preparato (si tratta del 2,92% della popolazione).

Tuttavia, ora anche nel nostro cantone si devono fare i conti con un ritardo nella fornitura del vaccino di Pfizer/BioNTech: «Attualmente siamo sotto di 1'950 dosi. Complessivamente dovrebbero mancarne circa 6'800» ha detto Paolo Bianchi, direttore della Divisione della salute pubblica.