«Mancano dosi del vaccino Pfizer»

Bianchi, rispondendo a una domanda, garantisce che tutti gli appuntamenti attualmente già presi saranno rispettati. «Anche la seconda vaccinazione è garantita per le case per anziani e per chi si è vaccinato fino ora. Questo problema ci impone però di accantonare le dosi e quindi di non poter soddisfare per ora le domande delle altre categorie d'età. Restiamo comunque ottimisti sulla fornitura futura di Pfizer». Il problema, precisa da parte sua Pedevilla, provoca un effetto «cascata» che si ripercuote sulle categorie d'età per le quali avremmo voluto estendere la vaccinazione.