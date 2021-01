Gestione aeroporto di Lugano-Agno: «Tutto a posto con i gruppi interessati?»

LUGANO - Tutto tace da Lugano-Airport. E questo silenzio preoccupa, e non poco, quattro consiglieri comunali di Lugano - Morena Ferrari Gamba (prima firmataria), Laura Méar, Urs Lüchinger e Jacques Ducry - che hanno deciso d'inviare un'interpellanza urgente in Municipio.

I quattro interpellanti si riferiscono alle sette cordate - Amici dell’aeroporto, Marending-Artioli and Partner, H24 SA, Moov Airways AG, Northern Lights AG, SKN Haryana City Gas Distribution Pvt. Ltd e Team LUG - che si erano interessate a riprendere la gestione delle attività dell’aeroporto.

Le offerte dei sette gruppi d'investitori, sul banco del Municipio dallo scorso 13 novembre, dovevano essere valutate per progettualità, solidità finanziaria, competenze tecniche e operative per arrivare infine a designare il gruppo vincitore. Ma c'era un requisito imprescindibile da rispettare. Ovvero quello di depositare 10 milioni di franchi con le relative dichiarazioni dei beneficiari economici e l’origine dei fondi bloccati entro e non oltre il termine del 18 dicembre.

Ed è proprio su questo punto che i quattro consiglieri comunali vogliono vederci chiaro. «Dai media apprendiamo - scrivono - che i termini di deposito e la relativa dichiarazione, richiesta pregiudiziale, non siano state soddisfatte da tutti i gruppi finalisti nei termini previsti dal concorso». Per questo motivo i quattro chiedono se «tutti i Gruppi finalisti hanno depositato i 10 milioni e le garanzie necessarie entro i termini prescritti» e in caso negativo «chi non l'ha fatto» e «per quali ragioni». Vista «l'importanza della questione», i quattro interpellanti chiedono che le risposte vengano già fornite «all'inizio ella prossima seduta del Consiglio Comunale prevista per lunedì 8 febbraio».