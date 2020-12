Mancano 7 giorni al V-Day in Ticino

BELLINZONA - Nel corso del mese di gennaio il Ticino riceverà tre forniture di vaccino Biontech/Pfizer contro il Covid-19, per un totale di circa 17'000 dosi. Ciò significa che da lunedì 4 gennaio, in concomitanza con l’inizio della campagna di vaccinazione in tutta la Confederazione, si potrà cominciare la vaccinazione nelle case per anziani, con la somministrazione della prima dose ai residenti e al personale.

La comunicazione è arrivata questa mattina dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS).

