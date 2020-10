Una parentesi di sole prima di pioggia e neve

LUGANO - Dopo la perturbazione che ieri ha attraversato la Svizzera, un cuneo di alta pressione ha determinato oggi un temporaneo ristabilimento delle condizioni atmosferiche in tutto il Paese, Ticino compreso. Una nuova zona perturbata si avvicinerà però domani alle Alpi.

Per questo motivo la giornata di oggi è risultata in gran parte soleggiata, con temperature alle basse quote che hanno sfiorato anche i 20°C. Ma a partire da domani mattina, MeteoSvizzera prevede un rapido aumento della nuvolosità, proprio a partire dal nostro Cantone. Nel pomeriggio ci sarà un ulteriore addensamento della nuvolosità e verso sera saranno possibili le prime deboli precipitazioni. Anche le temperature saranno in calo.

Un cielo coperto e piovoso che ci accompagnerà anche per la prima parte della prossima settimana, almeno fino a martedì. Poi sarà di nuovo tempo abbastanza soleggiato.

Pericolo neve - Se in pianura pioverà parecchio, in montagna sono attese nevicate copiose. Per questo motivo MeteoSvizzera ha deciso di diramare una possibile allerta di livello 3 (pericolo marcato), valida dalle 6 di lunedì fino a mezzanotte, per l'Alta Vallemaggia, la Leventina, la Valle di Blenio e l'Alto Moesano. In queste regioni sono previsti accumuli di 30-50 cm sopra i 2000 metri e di 10-20 cm sopra i 1600 metri.