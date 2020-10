In Ticino superati i 5mila casi

BELLINZONA - Salgono ancora i contagi in Ticino. Dopo il record di ieri - 255 nuovi positivi - oggi il barometro del medico cantonale registra un più 123.

Sale così a 5032 il totale dei positivi da inizio pandemia in Ticino, rispetto ai 4909 di ieri. In ventiquattr'ore i pazienti ricoverati in ospedale sono saliti da 35 a 44, di cui 3 in cure intense e 2 intubati.

Il numero dei decessi rimane per fortuna stabile, 352 in totale. L'ultima vittima in Ticino risale a domenica, ed è stata comunicata lunedì: la seconda nel giro di una settimana. Rimane stabile il numero dei pazienti dimessi dagli ospedali da febbraio scorso (944).

Ieri sera il Dss ha intanto annunciato nuovi provvedimenti per contenere l'epidemia. A seguito di nuovi contagi sono state poste in quarantena una classe delle scuole di Commercio a Bellinzona e una al liceo Lugano 1.