Non chiamatelo "buco", ma se Bastos paga sarà «una piacevole sorpresa»

MELANO - Non “buco”, ma eventualmente “sopravvenienza d’imposta”. Il Municipio di Melano fa una precisazione contabile riguardo all’importo di 16 milioni di franchi di imposte comunali non versate da un proprio ex cittadino, l’uomo d’affari svizzero-angolano Jean-Claude Bastos de Morais.

«Per Melano - sottolinea il Municipio - non si tratta di un buco di 16 milioni ma bensì, nel caso in cui dovesse essere confermato l’importo e versato nelle casse comunali, si tratterebbe di una sopravvenienza d’imposta». L'Esecutivo precisa di non aver «mai contabilizzato questo credito fiscale e pertanto qualsiasi sia l’importo che il Comune incasserà da questa procedura rappresenterà una piacevole sorpresa per le casse comunali». Insomma, pare di capire, il messaggio indiretto ai propri cittadini è di non farci troppo affidamento.