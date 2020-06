Più di 15'000 chiamate al Telefono Amico nel 2019

LUGANO - La linea telefonica 143 dell’Associazione Telefono Amico, attiva tutti i giorni 24 ore su 24, ha coperto lo scorso anno 1'830 turni di ascolto suddivisi tra le sedi del Luganese, Bellinzonese e Mendrisiotto. Per quanto riguarda i colloqui tramite chat il tempo dedicato è stato di 313 ore.

Attualmente il Gruppo volontari è composto da 46 persone, donne e uomini che settimanalmente si mettono a disposizione dedicandosi all’ascolto attivo telefonico o tramite la consulenza chat.

Nel corso del 2019 le chiamate al numero 143 sono state 15'883, di cui 12'123 si sono trasformate in effettivi colloqui di aiuto, con una media di 33 colloqui giornalieri. I contatti tramite chat sono stati 310 di cui 185 sono divenuti vere e proprie consulenze.

Le maggiori richieste di aiuto provengono da un pubblico femminile; la percentuale è più alta rispetto alle chiamate maschili in ambedue i servizi, telefonico e via chat.

I rapporti relazionali, i disturbi psichici, le difficoltà legate alla gestione della vita quotidiana e la solitudine sono le principali motivazioni che spingono le persone a chiedere il nostro ascolto sia tramite telefono sia tramite chat.

«Questi dati testimoniano il grande impegno dei volontari i quali, grazie a una specifica formazione continua sul tema dell’ascolto, sono un punto di riferimento stabile, affidabile ed anonimo per le tante persone in difficoltà che si rivolgono al 143» si legge sul comunicato dell'associazione no profit.

Ludopatie - Telefono Amico gestisce direttamente anche il numero verde gratuito 0800 000 330 a disposizione a chi ha problemi personali o in famiglia con il gioco d’azzardo. Stretta è dunque la collaborazione con il Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione, riferimento specialistico per chi intende con serietà affrontare le ludopatie.

Comitato - L’Assemblea dei soci che si è svolta durante il mese di maggio in via circolare nel rispetto delle norme federali Covid-19 ha deliberato alcune modifiche della composizione del Comitato di Telefono Amico 143 Ticino e Grigioni Italiano. L’assemblea ha salutato e ringraziato Cilette Riva che lascia la carica di vicepresidente. Era entrata a far parte dell'Associazione quale membro di comitato più di venti anni fa, in seguito fu nominata presidente e da ultimo vicepresidente.

L’ Assemblea ha inoltre accettato la nomina di due nuovi membri in comitato, l’avvocato Camilla Poretti Schuhmacher e l’ingegnere Flavio Varini.