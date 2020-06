Di nuovo fiamme in via Maraini

LUGANO - Questa mattina intorno alle 05.45 i pompieri di Lugano sono intervenuti nuovamente per un incendio in un palazzo in riattazione dove erano già dovuti accorrere ieri pomeriggio. Come riporta Rescue Media, anche in questo caso il problema si è sviluppato nel sottotetto.

La Polizia ha provveduto alla chiusura del tratto di strada interessato, in seguito parzialmente riaperto a traffico alternato. Nessuno avrebbe riportato ferite.

Data l'ora di punta, si sono formate alcune colonne. Ritardi anche per le linee dei bus 2 e 4.

Rescue Media