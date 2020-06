La Lugano dei convegni si presenta con un nuovo sito

LUGANO - Sottolineando la rilevanza «sempre crescente» del settore dei convegni e fieristico per la Città e la sua regione, il Dicastero cultura, sport ed eventi di Lugano ha presentato oggi il nuovo sito con cui intende attirare sempre più manifestazioni in città.

La nuova piattaforma, disponibile in italiano, tedesco e inglese, raggruppa e presenta sei strutture gestite dalla Divisione eventi e congressi: il Palazzo dei Congressi, il Centro Esposizioni, Villa Ciani, l’Ex-Asilo Ciani attualmente in ristrutturazione, Villa Heleneum e il Capannone di Pregassona. Un'offerta variegata per caratteristiche e peculiarità che, viene sottolineato permette di organizzare «una gamma di eventi molto ampia, di carattere regionale, nazionale o internazionale».

«Una delle sfide maggiori per la Città di Lugano è quella di saper rispondere efficacemente a esigenze anche molto diverse fra loro - commenta il capo Dicastero cultura sport ed eventi, Roberto Badaracco, citato in un comunicato. Cittadini, turisti e professionisti devono potersi riconoscere nella città che li ospita e trovarvi un contesto su misura delle loro necessità». Il nuovo

sito «non è solo un indispensabile strumento di lavoro, ma anche il primo biglietto da visita verso persone e partner che si affacciano a Lugano per la prima volta». Un atout «preziosissimo» , «ancor più in previsione dello sviluppo del nuovo Centro turistico-congressuale del Campo Marzio fra qualche anno».