Orario ridotto al pronto soccorso pediatrico? «Frutto di un'inesatta comunicazione interna»

MENDRISIO - Ha fatto rumore la riduzione degli orari di apertura del pronto soccorso dell'OBV di Mendrisio svelata da un'interpellanza urgente di Agustoni, Fonio e Pagani. Tanto che la direzione dell'EOC si è affrettata a fare chiarezza. «Il tema della riduzione degli orari di apertura del Pronto soccorso pediatrico - precisa l'Ente in una nota - è stato oggetto di discussione quale possibile misura utile alla migliore gestione della crisi COVID».

Ma la misura, si affretta a precisare l'EOC, non è mai entrata in vigore. «Siamo dispiaciuti del disguido», sottolinea l'ente, secondo cui all'origine di tutto c'è stata «un'inesatta» comunicazione interna.

L'EOC si dichiara infatti «cosciente dell’importanza che l’Ospedale Beata Vergine riveste per tutta la popolazione del Mendrisiotto», tanto che per il 25 giugno ha già programmato un incontro per sistemare definitivamente la faccenda. Un incontro che metterà attorno a un tavolo la Direzione locale OBV, una delegazione del Consiglio di amministrazione EOC e i granconsiglieri del Mendrisiotto. «Vogliamo ascoltare le loro preoccupazioni e fornire le necessarie rassicurazioni in relazione con l’offerta sanitaria dell’Ospedale Beata Vergine».