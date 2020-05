Glauco Martinetti è il nuovo direttore dell'Ente ospedaliero

BELLINZONA - Glauco Martinetti, 54 anni, è il nuovo direttore generale dell'EOC. L'attuale presidente della Camera di commercio è stato nominato oggi dal Cda dell'Ente e dal primo gennaio 2021 prenderà il posto di Giorgio Pellanda che dopo dieci anni alla Direzione andrà in pensione.

«A Pellanda - sottolinea l'EOC in una nota odierna - il Consiglio esprime sin da ora i più vivi ringraziamenti per l'attività svolta che in questi anni l'ha visto in prima linea in un momento d'importante evoluzione del settore ospedaliero del nostro cantone».

Al concorso avevano partecipato una cinquantina di candidati.