Coronavirus, altri 38 casi e 4 decessi

BELLINZONA - Il numero dei nuovi contagiati in Ticino continua a rimanere basso, anche se i 38 casi odierni rappresentano il "picco" dallo scorso lunedì. Il trend positivo era infatti iniziato il giorno di Pasquetta (+31 casi), è proseguito per tutta la settimana. Martedì si è registrato il numero minore d'infezioni da diverso tempo a questa parte: dodici. Nei giorni successivi l'aumento dei contagi è rimasto sempre sotto i 30 al giorno (15/26/24). Ieri i nuovi casi erano invece stati 17.

Dati odierni - Nelle ultime ventiquattro ore - come si evince dai consueti dati forniti dallo Stato maggiore cantonale di condotta - nel nostro cantone sono stati riscontrati 38 nuovi casi positivi, portando il numero complessivo dei malati a superare la soglia dei 3'000 (sono in totale 3'032). I decessi legati al Covid-19 sono invece arrivati a 281, con quattro persone in più che purtroppo non ce l'hanno fatta. Nel frattempo dalle strutture ospedaliere ticinesi dedicate al Covid-19 sono stati dimessi altri dieci pazienti, per un totale di 616 persone.

Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus, sono attualmente ricoverate 237 persone (-7 rispetto a ieri): 183 in reparto (-5) e 54 in terapia intensiva (-2), di cui 42 intubate.