Coronavirus e isolamento: arriva il consultorio telefonico per la coppia che scoppia

Convivenza forzata Caricamento in corso ... Tu e il/la tuo/a partner come state vivendo la "quarantena"? Benissimo, è bello avere più tempo insieme Insomma, la facciamo andare Va, ma... com'è di nuovo il numero del consultorio? Non ne posso più, è un litigio continuo Sono single Non so [{"keyQ":"q_xuq2y7"}] Vota Risultati Tu e il/la tuo/a partner come state vivendo la "quarantena"? Benissimo, è bello avere più tempo insieme 47% (667 voti) 47% Insomma, la facciamo andare 22% (314 voti) 22% Va, ma... com'è di nuovo il numero del consultorio? 4% (50 voti) 4% Non ne posso più, è un litigio continuo 7% (102 voti) 7% Sono single 17% (243 voti) 17% Non so 3% (39 voti) 3% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1428438,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"977994","title":"Convivenza forzata","questions":{"q_xuq2y7":{"a":{"a_ggxwihh":"Benissimo, è bello avere più tempo insieme","a_epjt6h":"Insomma, la facciamo andare","a_ndd2z4":"Va, ma... com'è di nuovo il numero del consultorio?","a_q08kkq":"Non ne posso più, è un litigio continuo","a_r7ge8l":"Sono single","a_23o08j":"Non so"},"q":"Tu e il/la tuo/a partner come state vivendo la \"quarantena\"?","t":"0"}}}

LOCARNO / MENDRISIO - La convivenza forzata determinata dall'emergenza coronavirus, lo abbiamo accennato, rischia di mettere a dura prova le coppie costrette a stare a casa molto più a lungo del solito. Per aiutare chi sia sull'orlo di una crisi di nervi, un consultorio familiare ticinese è ora pronto a offrire una hotline gratuita dedicata.

«La costrizione tra le mura domestiche in termini non abituali, durante tempi lunghi e secondo modalità d’emergenza, è fonte di situazioni di stress e di potenziale attivazione di nuovi conflitti o problematiche latenti all’interno della coppia e del nucleo famigliare», spiega l'Associazione Centro Studi Coppia e Famiglia (CFF), che gestisce due consultori Coppia e Famiglia a Mendrisio e Locarno, al momento chiusi a causa delle disposizioni anti-contagio delle autorità. «Con il servizio Sos Coppia e Famiglia, il CCF mette a disposizione il suo team di professionisti, composto da psicologi e mediatori familiari, ai quali ci si può rivolgere per ricevere una consulenza individuale telefonica», aggiunge.

Il servizio, che sarà attivo da martedì 31 marzo, promette non solo di dare ascolto e consulenza sulle possibili strategie da impiegare per affrontare le problematiche legate alla gestione della nuova quotidianità tra le mura domestiche. Le collaboratrici e i collaboratori del CCF saranno raggiungibili da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 allo 091 752 29 28 (Locarno) o allo 091 646 04 14. Il servizio sarà attivo fino al 19 aprile prossimo o altra data in caso di eventuali nuove direttive delle autorità.