Due intrusi d'eccezione invadono il Rabadan

BELLINZONA – Due intrusi, uno rosso e uno azzurro, invadono il Rabadan. La 157esima edizione del carnevale di Bellinzona si apre con una sorpresa. Le mascotte di Tio/ 20Minuti si sono mescolate tra la gente, regalando abbracci, baci e raccogliendo pure le prime impressioni dei numerosi presenti.

Non solo. Gli intrusi, a un certo punto, hanno invaso il Palazzo del Municipio, poco prima della cerimonia di apertura presieduta dal sovrano Renato Dotta, in collaborazione con il sindaco Mario Branda. Il video mostra chiaramente come Re Rabadan non sia stato il primo ad affacciarsi su una gremitissima Piazza Nosetto.

Tipress