A spasso al Foxtown tra cinesi e psicosi

MENDRISIO - Al Foxtown in questi giorni non mancano i visitatori cinesi. Ci sono sempre stati in realtà. Sono graditi clienti e passano solitamente inosservati. Un po’ meno in queste ore con le notizie più o meno allarmanti che arrivano dalla Cina e dall’allarme coronavirus.

Come vengono accolti dai negozianti e dagli altri clienti? Siamo andati nel centro commerciale di Mendrisio per vedere che aria tira. I commercianti preferiscono non parlare, ma quanto pare per loro non sembra essere un problema. I visitatori parlano e si dicono tutto sommato tranquilli. I più preoccupati erano proprio due acquirenti cinesi.