Con la cintura sotto il braccio la multa è assicurata

LOCARNO - «Non possono multarmi per una distrazione, io ero allacciato». È arrabbiato S.. La polizia comunale di Locarno lo ha fermato mentre faceva rientro a casa, un sabato notte, e gli ha inflitto una contravvenzione di 60 franchi. Il motivo? La cintura di sicurezza, anziché essere appoggiata sulla spalla, passava sotto al braccio. «Non è giusto che io debba pagare per avere messo la cintura in maniera scorretta, in fondo ce l'avevo allacciata».

Chi ha ragione? «La cintura di sicurezza deve essere allacciata correttamente, così come del resto previsto dal costruttore dell’autoveicolo», fanno sapere dall’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione.

Cosa dice la legge? «Nei veicoli provvisti di cinture di sicurezza il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza» (Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, articolo 3a). La cintura di sicurezza è quindi obbligatoria. E «un’allacciatura parziale, o non conforme, equivale all’omissione di allacciarsi», precisa Camorino.

Questo significa che chi indossa la cintura in modo diverso da come previsto, è come se non l’avesse proprio allacciata. E la multa per il conducente senza cintura è di 60 franchi (Ordinanza concernente le multe disciplinari, 312.1).

Lo scorso anno in Ticino sono stati multati 718 conducenti. Un dato in netta diminuzione rispetto ai 12 mesi precedenti. Nel 2018, infatti, le contravvenzioni sono state 976, ben il 35,9% in più. Segno, forse, che la sensibilità è aumentata. Non bisogna dimenticare che si tratta comunque di una questione di sicurezza.

La cintura va posizionata sul torace e sulla zona pelvica in modo che durante l'incidente l'urto venga distribuito sulla struttura ossea. Posizionare la cintura diagonale sotto le braccia o dietro la schiena è un modo sbagliato di indossarla che può causare, in caso di incidente, gravi lesioni interne. È di fondamentale importanza assicurarsi che la cintura sia ben tesa. Il nastro della cintura non deve essere arrotolato su sé stesso. In generale, inoltre, a livello assicurativo il mancato uso della cintura di sicurezza è considerato negligenza grave. E se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio. Il conducente che non utilizza le cinture di sicurezza rischia anche una riduzione delle indennità versate in caso di danni dalla sua assicurazione o da una terza assicurazione. Lo stesso vale per il passeggero. E la clip per chi non sopporta la cintura "che tira"? La legge non ne vieta esplicitamente l'uso, ma indossare la cintura non sufficientemente tesa implica che il suo ruolo è stato modificato, il che equivale a un mancato uso (sentenza 6S.41/2007 del 25 giugno 2007) e quindi a una contravvenzione.

Foto lettore Tio/20minuti