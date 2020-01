«Troppi regali ai defunti, li requisiamo»

LUGANO - Statuette, candele, fiori, alberelli di Natale. Davanti ai loculi del cimitero di via Trevano, a Lugano, si accumula di tutto. Qualcuno durante le Feste ha persino realizzato un Presepe per il caro estinto.

«Non ci vedo niente di male, mai mi sarei aspettata una cosa del genere» racconta una 52enne luganese: alcuni giorni fa si è accorta che i "regalini" depositati davanti alle ceneri della madre erano spariti. «Ho pensato a dei ladri o dei vandali» spiega.

Ma le cose sono andate diversamente. Il "ladro" in questo caso è il Comune. A partire da metà gennaio ha iniziato una pulizia dei loculi «causa accumulo eccessivo di oggettistica». Degli avvisi al pubblico sono stati affissi in via Trevano già a dicembre.

«Il problema degli oggetti depositati dai famigliari dei defunti si è accentuato negli ultimi tempi» spiegano dal Servizio cimiteri. «Negli ultimi tempi erano diventati semplicemente troppi, e si è intervenuti in ottemperanza al regolamento comunale».

A far scattare la misura, due incidenti che quest'inverno hanno visto protagoniste delle persone anziane. Scivolate nei pressi dei locali, a causa degli oggetti accumulati in disordine. Le operazioni di pulizia sono iniziate nella seconda settimana di gennaio. Le lamentele non sono mancate «ma molte persone si sono congratulate per l'intervento» precisano dalla Città. Gli oggetti "rubati" sono disponibili in magazzino per il ritiro, comunque. A parte molti fiori, che «sono stati buttati perché in cattive condizioni».