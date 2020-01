L'anno nuovo inizia con i furti

CANTELLO - Una serie di furti "di confine" per iniziare bene l'anno. Questa volta però, i malviventi sono entrati in azione dall'altra parte della frontiera. A stilare il bollettino sono le forze dell'ordine italiane, che a Cantello (Varese) hanno registrato due colpi in altrettanti esercizi commerciali, subito dopo Capodanno.

I ladri, scrive la Prealpina, sono entrati nottetempo nei locali - un calzolaio e la pizzeria "Dolce Vita" - e hanno agito indisturbati, mettendo a soqquadro l'arredo e dandosela poi a gambe con la refurtiva.

Altro episodio in un'abitazione privata, da dove è stata trafugata un'auto. L'autore del furto sarebbe stato visto aggirarsi per il paese in piena notte su una bicicletta bianca, ma le ricerche sono ancora in corso. Altre effrazioni, ricorda il quotidiano varesino, si sono verificate di recente in una pizzeria di Lavena Ponte Tresa e in un ristorante di Malnate. Il crimine insomma non va in vacanza.