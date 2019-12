A 81 anni sfida i teenager: nasce YorTube

CUREGLIA – Ha 81 anni suonati e la grinta di un ragazzino. Yor Milano non molla. Anzi. Si lancia addirittura sul web. Con un canale comico su Youtube. «YorTube, per la precisione», annuncia l’attore ticinese, responsabile del Teatro Popolare della Svizzera italiana.

Perché un canale simile?

Ogni mattina alle 7.30 pubblicheremo una barzelletta. Chi comincia col sorriso è a metà dell'opera. Se partiamo alla mattina col piede giusto, avremo sicuramente una giornata più leggera. Ne abbiamo bisogno tutti, coi tempi bui che stiamo vivendo.

A chi è rivolto YorTube?

A tutti. Anche ovviamente alle nuove generazioni.

Un 81enne può fare ridere un teenager?

Certo che sì. Fare ridere non dipende dall'età. È una qualità che uno ha o non ha.

Come pensa di conquistare il pubblico giovane?

Senza volgarità. Fare ridere senza ricorrere alla volgarità è il massimo per un artista. Non dovrò sforzarmi più di tanto. Non ne ho bisogno. Vado tranquillo.

Da dove è nata questa idea?

Da mio figlio Alain. Anche per fare in modo che in rete rimanesse un patrimonio delle mie barzellette.

Possibile che Yor Milano non passi mai di moda?

Possibile. Non dimenticatevi che, quando avevo un mio locale a Stabio, ho fatto ridere un certo Gino Bramieri.

Yor Milano è tornato anche in televisione, sulla RSI. Gli screzi del passato sono alle spalle?

Direi proprio di sì. Ci sono state delle incomprensioni, ma le abbiamo superate positivamente. Ora mi godo la mia seconda giovinezza.