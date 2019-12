Quante letterine da tutta la Svizzera

CHIASSO - Quante letterine avranno ricevuto Babbo Natale e Gesù Bambino quest'anno? Quello che è sicuro è che La Posta si è adoperata per aiutarli, come ogni anno. Sei aiutanti si trovano proprio in Ticino. Lo scorso Natale sono state ricevute ben 26.308 buste da tutta la Svizzera. Un record!

Nel 2018, il 58% delle letterine è stato spedito dalla Svizzera romanda, il 21 dalla Svizzera tedesca e il 16 dal Ticino. Anche per il 2019 le missive sono state raccolte a Chiasso, ma dal 2020 gli addetti si sposteranno a Cadenazzo.

Cosa chiedono i bambini? I desideri sono dei più vari, dai semplici giocattoli ai pensieri per i propri cari o speranze per la felicità nel mondo. Per ricevere una risposta è importante indicare il proprio indirizzo. Ai bambini viene inviata una storia, accompagnata da un piccolo dono. Il timbro? Quello di Berna-Betlemme.

Dal 1997 queste lettere vengono archiviate nel Museo della comunicazione di Berna. Noi avevamo parlato con il responsabile del progetto: lo storico Karl Kronig.