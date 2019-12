Traffico tra Natale e Capodanno, ecco dove fare attenzione

LUGANO - Per molti vacanza vuol dire partire. E partire significa anche mettersi a bordo della propria auto per macinare chilometri. Se questa partenza avviene in un periodo di festa, purtroppo, ci si trova a confrontarsi con le consuete code e disagi.

Per questa ragione l'Ustra, come sempre, fornisce preventivamente le proprie previsioni del traffico che si genererà tra Natale e Capodanno, nel periodo che va dal 21 di dicembre all'Epifania.

Ecco quali sono i tratti più a rischio colonne:

Spiez – Kandersteg

Gampel – Goppenstein (rientri dalle vacanze)

Brunnen – Flüelen (Axenstrasse)

Raron – Briga

Bellinzona – Locarno

Diverse strade principali dei Grigioni, dell’Oberland bernese e delle valli laterali vallesane

Possibili rallentamenti e attese anche ai valichi di frontiera di Au, Coblenza, St. Margrethen e Thayngen.

Treni navetta - Per le partenze sono previste attese sabato, tra le 10:00 e le 16:00 circa, alle stazioni di Realp per la linea della Furka, a Kandersteg per il Lötschberg e a Klosters-Selfranga per la Vereina.

Per i rientri sono previste colonne sabato tra le 11:00 e le 16:00 e domenica tra le 15:00 e le 18:00 circa, alle stazioni di Oberwald per la linea della Furka, a Goppenstein per il Lötschberg e a Sagliains per la Vereina.